برشلونة يكتفي بالتعادل مع ريال بيتيس في مباراة مثيرة بالدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة إيجابيًا أمام نظيره ريال بيتيس بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "بينيتو فيامارين"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإسباني 2024-2025.

أحداث مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني

تمكن روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح برشلونة في الدقيقة 40، بعد عرضية أرضية من جول كوندي من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ليفاندوفسكي بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك.

وتحصل هانز فليك مدرب برشلونة على بطاقة حمراء في الدقيقة 66 بسبب الاعتراض على حكم اللقاء.

ونجح جيوفاني لو سيلسو في تسجيل هدف التعادل لصالح ريال بيتيس في الدقيقة 66 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها فيتور روكي، نفذها لو سيلسو بتسديدة قوية، سكنت الشباك على يسار الحارس إينياكي بينيا.

واستطاع فيران توريس أن يسجل الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 83، بعد تمريرة رائعة من لامين يامال إلى توريس الذي استقبلها بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، مرت من بين أقدام الحارس، وسكنت الشباك في منتصف المرمى.

وسجل أساني دياو الهدف الثاني والتعادل لصالح ريال بيتيس في الدقيقة 4+90، بعد عرضية رويبال من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها دياو بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ترتيب فريقي برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني

يتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا برصيد 38 نقطة، بعد الفوز في اثنتي عشرة مباراة والتعادل في لقاءين وخسارة ثلاث مواجهات، فيما يحتل فريق ريال بيتيس المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في ستة لقاءات وخسارة خمس مواجهات.