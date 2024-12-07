نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق المران الختامي لمباراة إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الختامي على ستاد جودسويل أكبابيو الدولي بمدينة أويو النيجيرية الذي سيستضيف لقاء الأبيض أمام إنيمبا غدًا الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق المران الختامي

وأكد المدير الفني على ضرورة التركيز وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز في لقاء الغد أمام بطل نيجيريا والعودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط.

وشدد جوزيه جوميز على ثقته في جميع أفراد الفريق لتحقيق الأهداف المطلوبة، وحرص المدير الفني على شرح العديد من الأمور الفنية والخططية الخاصة بخطة اللعب قبل انطلاق المران.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري في السادسة مساء غدًا الأحد باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.