انت الأن تتابع خبر مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2024/2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جدير بالذكر أن النادي الكتالوني يحتل صدراة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني، يمتلك في رصيده 37 نقطة.

تقام مباراة برشلونة وريال بيتيس ضمن لقاءات الدوري الإسباني يوم اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر2024.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 5.15 مساءً بتوقيت القاهرة – 6.15 بتوقيت مكة المكرمة.

كيفية مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس؟

سيتم نقل مجريات اللقاء عبر شبكة فنوات بي إن سبورتس، وأعلنت الشبكة عن نقل المباراة عبر شاشة قناة beIN Sports HD 3.