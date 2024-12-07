تتويج فريق الأمل ببطولة دورة سدادب الكروية العاشرة بعبري

عبري ـ « الوطن»:

تُوِّجَ فريق الأمل بينقل بطلًا لدورة سدادب الكروية العاشرة، والتي اختتمت مؤخرًا بعد تغلبه على فريق البليدة برباعية نظيفة بملعب سدادب بولاية عبري. رعى حفل ختام البطولة الشيخ محمد بن سعيد بن سيف الكلباني وبحضور عدد من رؤساء الفرق الرياضية المشاركة في البطولة بالولاية وجمع من المشايخ والأعيان و الجماهير الرياضية، ‪ وشارك في الدورة 19 فريقًا على مدى شهرين.

وفي ختام البطولة قام راعي المناسبة بتكريم اللجان المنظمة وحكام البطولة والشركات الراعية والمشاركين والمساهمين في إنجاح البطولة وتقليد لاعبي فريق البليدة الميداليات الفضية، ولاعبي فريق الأمل بينقل الميداليات الذهبية، وسلم كابتن فريق الأمل الرياضي بينقل كأس البطولة، وحصل على جائزة هداف البطولة اللاعب هشام الكلباني من فريق الأمل بينقل، وفاز بجائزة الفريق المثالي فريق الآثاربعبري.

أما جائزة أفضل لاعب في البطولة، فحصل عليها اللاعب محمد الحراصي من فريق البليدة الرياضي، وحصل اللاعب عبدالله العلوي حارس مرمى فريق الأمل بينقل على جائزة أحسن حارس في البطولة.