12 شوطا فـي المحطة الخامسة من سباقات الهجن الأهلية بولاية أدم

أدم ـ العُمانية: تواصلت منافسات المحطة الخامسة من سباقات الهجن الأهلية التي ينظمها الاتحاد العُماني لسباقات الهجن لليوم الثاني على التوالي على مضمار البشائر لسباقات الهجن بولاية أدم بمحافظة الداخلية. وقد أقيم أمس 12 شوطًا لفئة اللقايا (أبكار وقعدان) لمسافة 4 كيلومترات. وشاركت في السباق 550 ناقة وقعودًا من مختلف محافظات سلطنة عُمان، وجاءت النتائج كالآتي:

في الشوط الأول جاءت في المركز الأول مذخورة لمالكها مهنا بن سالم الساعدي، وفي الشوط الثاني نالت المركز الأول الكون لمالكها غريب بن سعيد الكثيري، وحصل على المركز الأول في الشوط الثالث مسعف لمالكه سيف بن سالم الدرعي، ونالت المركز الأول في الشوط الرابع الحاكمة لمالكها محمد بن حميد الوهيبي، وفي الشوط الخامس جاءت في المركز الأول مرور لمالكها سامي بن الحمدي الدرعي، وحصل على المركز الأول في الشوط السادس النشمي/‏لمالكه غريب بن مسلم الوهيبي.

وأحرزت المركز الأول في الشوط السابع طيف لمالكها عبدالله بن سعيد الغفيلي، وفازت بالمركز الأول في الشوط الثامن هوايل لمالكها ناصر بن محمد الربيعي، وجاء في المركز الأول في الشوط التاسع هداد لمالكه سعيد بن حميد الجنيبي، وفي الشوط العاشر نالت المركز الأول ناصية لمالكها بدر بن حمد الجنيبي، وحصلت شوده لمالكها محمد بن سعيد المشايخي على المركز الأول في الشوط الحادي عشر، وفي الشوط الثاني عشر جاء في المركز الأول منذر لمالكه غاصب بن علي الفزاري.

وقد تأهلت من سباق للسباق الختامي على كأس جلالة السُّلطان المُعظَّم لسباقات الهجن من فئة اللقايا، النوق الحاصلة على المراكز من الأول إلى الخامس في الشوط الأول، كما تأهلت النوق الحاصلة على المركزين الأول والثاني في الأشواط الثاني والرابع والخامس.

وتتضمن منافسات المحطة الخامسة من سباقات الهجن الأهلية التي تختتم اليوم الأحد على مضمار البشائر لسباقات الهجن بولاية أدم إقامة 12 شوطًا خُصصت 6 أشواط لفئة الجداع لمسافة 5 كيلومترات و3 أشواط لفئة الثنايا لمسافة 6 كيلومترات و3 أشواط خُصصت لفئة الحول والزمول لمسافة 6 كيلومترات.