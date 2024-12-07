النهضة وصحار يتأهلان إلى دور الثمانية لكأس جلالته لكرة القدم

نزوى ـ من مؤمن بن قلم الهنائي: احتاج النهضة لشوطين إضافيين وركلات ترجيح ليحسم نتيجة مباراته أمام بهلاء في دور الـ16 ضمن منافسات كأس جلالة السُّلطان المُعظَّم لكرة القدم التي أقيمت بينهما على ملعب المجمع الرياضي بنزوى وابتسمت ركلات الترجيح للنهضة ليفوز 4/‏3 في مباراة جيدة المستوى من الطرفين، كما تأهل أيضًا نادي صحار إلى دور الثمانية بعد فوزه على نادي الاتحاد 3/‏1.

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