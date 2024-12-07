بنك مسقط يشارك فـي افتتاح مشروع إنارة ملعب فريق التضامن بولاية جعلان بني بو حسن

ضمن برنامج «الملاعب الخضراء»

استمرارًا لسلسلة الإنجازات والنجاحات التي يحققها بنك مسقط، المؤسّسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال تطوير الفرق الأهلية الرياضية ودعم الشباب العُماني، شارك البنك مؤخرًا في الاحتفال بإنجاز تنفيذ مشروع إنارة ملعب فريق التضامن الرياضي الثقافي بولاية جعلان بني بو حسن بمحافظة جنوب الشرقيّة، وذلك ضـــمن برنامج «الملاعب الخضراء» الهادف إلى دعم الفرق الرياضية المحليّة وتعزيز البنية الأساسية للرياضة العُمانية. هذا وقد وأقيم الحفل برعاية المكرَّم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، عضو مجلس الدولة، بحضور بدر بن محمد الحجري، مساعد المدير الإقليمي لفروع بنك مسقط بمحافظة شمال الشرقية، وقيس بن حمد الراجحي، رئيس فريق التضامن الرياضي الثقافي، وعدد من المدعوّين ومنتسبي الفريق.

وخلال حفل افتتاح المشروع، ألقى بدر بن محمد الحجري، مساعد المدير الإقليمي لفروع بنك مسقط بمحافظة شمال الشرقية، كلمة أعرب من خلالها عن سعادته بإنجاز تنفيذ مشروع إنارة ملعب فريق التضامن الرياضي الثقافي ضمن برنامج «الملاعب الخضراء» والذي سيسهم في تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة التي ينظمها الفريق، مقدّمًا الحجري التهنئة لإدارة فريق التضامن الرياضي الثقافي على استكمال المشروع بنجاح بما يسهم في تطوير وتعزيز البنية الأساسية للفريق والتي ستسهم في دعم الشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية في مختلف الأوقات، مشيرًا إلى أن شريحة كبيرة من الشباب العُمانيّ ومن فئات عمريّة مختلفة تحرص على المشاركة في الفعاليَّات التي تسلِّط الضوء على المجال الرياضي والاجتماعي، مؤكّدًا أن بنك مسقط سيواصل دعمه لتنفيذ برنامج «الملاعب الخضراء» والعمل دائمًا على تطويره بشكل مستمر ليواكب مختلف التطورات والمستجدات التي تخدم الفرق الأهلية الرياضية في كافة أنحاء سلطنة عُمان.

وبهذه المناسبة، قدَّم قيس بن حمد الراجحي، رئيس فريق التضامن الرياضي الثقافي، الشكر والتقدير لبنك مسقط على دعمه المستمر واهتمامه بتنفيذ وتطوير برنامج «الملاعب الخضراء» مشيرًا إلى أن البرنامج يمثِّل مبادرةً كبيرةً في مجال دعم المواهب الشبابية والمساهمة في تطوير الفرق الأهلية الرياضية في مختلف الولايات إذ أنها تمثِّل مواقع استراتيجيّة لتنظيم فعاليَّات وأنشطة رياضيّة ومجتمعيّة متنوِّعة، مؤكدًا أن مشروع الإنارة لملعب الفريق كان يمثل حلمًا للشباب وقد تحقق الآن ليمثل نقلة كبيرة لفريق التضامن الرياضي الثقافي من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة وتنظيم مختلف المسابقات الرياضية والثقافية.

حيث سيشكِّل هذا المشروع انطلاقة جديدة للفريق وسيُسهم في منح الشباب العماني فرصةً لتطوير مواهبهم وتنميتها وإظهار إمكانياتهم.

هذا ويمثِّل برنامج «الملاعب الخضراء» أحد برامج المسؤولية الاجتماعية المستدامة الهامّة ضمن مساهمات بنك مسقط وجهوده في تعزيز قيم الريادة والشراكة والعمل على تمكين المجتمع من خلال دعم الشباب العماني الموهوب على الأصعدة الرياضيّة والثقافيّة.

ويهدف البرنامج إلى أن يكون نموذجًا ومثالاً ناجحًا لخدمة المجتمع المحلي من خلال تعزيز الدور الذي تؤديه الفرق الأهلية الرياضية الثقافية وذلك بالمساهمة في تطوير بنية أساسية مستدامة للملاعب الرياضية في السلطنة.

ويتضمَّن الدعم الذي يقدِّمه البرنامج أربعة مجالات وهي التعشيب الطبيعي والتعشيب الصناعي للملاعب والإنارة وتحلية المياه. هذا وقد أسهم البرنامج حتى اليوم في تقديم الدعم لعدد 203 فريقًا واستفاد منه حوالي 70 ألفًا من منتسبي هذه الفرق الأهلية في مختلف المحافظات.