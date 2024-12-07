نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الإنجليزي.. التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول في مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث الشوط الأول بين كريستال بالاس ومانشستر سيتي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في إطار منافسات البريميرليج، لموسم 2025/2024.

نتيجة الشوط الأول في مباراة المان سيتي وكريستال بالاس بالبريميرليج

ويحتضن ملعب سيلهورست بارك، مباراة كريستال بالاس والمان سيتي، ضمن فعاليات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز فريق كريستال بالاس هدفه عن طريق الظهير الأيمن الكولومبي دانيال مونيوث، في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الأول، بعد صناعة متقنة من زميله ويل هيوز.

ثم عادل النرويجي إيرلينج هالاند النتيجة لصالح المان سيتي، في الدقيقة 30، من تمريرة من زميله ماثيوس نونيس.

وجاء تشكيل المان سيتي في الشوط الأول كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: أورتيجا.

▪︎خط الدفاع: ووكر- دياز - جفارديول - لويس.

▪︎خط الوسط: جوندوجان- برناردو - دي بروين.

▪︎خط الهجوم: سافينيو - نونيس - هالاند.

البدلاء: إيدرسون - كارسون - غريليش - دوكو - رايت - سيمبسون - بوسي - أورايلي - ماكاتي - ويلسون - إسبراند.

ويحتل المان سيتي المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة من 14 مباراة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في البريميرليج

ويمكنكم مشاهدة مواجهة مانشستر سيتي وكريستال بالاس عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2025/2024، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD 1.