فـي بطولة غرب آسيا : سلة البشائر تخسر أمام الأهلي البحريني

كتب ـ عبدالله الجرداني:

خسر البشائر ممثل سلطنة عمان أمام نادي الأهلي البحريني بنتيجة 52-90، في المباراة التي أقيمت على الصالة الرئيسية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر. ضمن مباريات دوري السوبر لغرب آسيا لكرة السلة (واصل) .

المباراة جاءت مثيرة وشهد ربعها الأول تكافؤا نسبيا لكن الحال تغير بعدها لتصبح الأفضلية للضيف الأهلي البحريني، حيث تميز البحرين بلاعبيه المحترفين الذين قادوا التسجيل وهم المحترف توماس رشارد، والمحترف جاكسون داوني، والمحترف جوردن ستيفنس، فيما قاد التسجيل في نادي البشائر كل من بسام البوسعيدي وسلافي كوبكوفك وشاكر سميث . في مباراة بدأ فيها الضيف بالتقدم عن طريق هيثم عيسى، لكن بسام البوسعيدي لاعب البشائر يعدل النتيجة، وتستمر الإثارة بتسجيل الأهلي البحريني اربع نقاط بعد تسديدتين من تحت السلة لمحترفه تومس رشارد، ويقلص محمود الصولي الفارق بتسجيل نقطتين بعد تسديدة من تحت السلة، ويتواصل اللعب سجالا بتسجيل عدد من النقاط لينتهي الربع الأول بتأخر البشائر من الأهلي البحريني 13-16.

وفي الربع الثاني استمرت الهجمات المتبادلة التي افتقد فيها البشائر اللمسة الأخيرة وإهدار لاعبيه الفرص، فيما واصل الأهلي البحريني استثمار الفرص، حيث بادر بتسجيل 4 نقاط وسع بها الفارق، لكن لاعب البشائر سلافن يقلص الفارق بتسجيل نقطتين بعد تسديدة من تحت السلة 15-20، ويواصل تقليص الفارق بتسجيل 4 نقاط عن طريق بسام البوسعيدي وشاكر سميث مقلصا الفارق 19-20، ويتواصل الفارق نقطة مع النتيجة 21-22، وتستمر الهجمات المتبادلة التي أهدر فيها البشائر عددا من الفرص مما أتاح للأهلي البحريني مضاعفة النتيجة وتوسيع الفارق لينتهي الشوط الأول بتأخر البشائر عن الاهلي البحريني بنتيجة 30-44. وفي الربع الثالث بادر البشائر بالتسجيل عن طريق بسام البوسعيدي بعد تسديدة من تحت السلة، ومن خطأ بسجل لاعب الأهلي البحريني نقطتين عن طريق لاعبه جوردن ستيقنس، رد عليها لاعب البشائر شاكر سميث بتسجيل نقطتين ليظل الفارق 12 نقطة، وتستمر معها المحاولات الهجومية التي تمكن فيها كل فريق من تسجيل عدد من النقاط لينتهي الربع الثالث بتأخر البشائر عن الاهلي البحريني بنتيجة 44-65. وفي الربع الرابع استمر اللعب بنفس الوتيرة حيث واصل البشائر إهدار الفرص فيما ضاعف الاهلي البحريني من النتيجة، ومع بداية الربع سحل الاهلي البحريني نقطتين من خطأ عن طريق لاعبه توم ، وينجح لاعب البشائر سولافن في تسجيل ثلاثية قلص بها الفارق 49-77، لكن البشائر عاود إهدار الفرص مما أتاح للأهلي البحريني فرصا أكبر للتسجيل ومضاعفة النتيجة لتنتهي المباراة بخسارة البشائر من الأهلي البحريني بنتيجة 90-52.