اليوم.. السيب فـي مواجهة فنجاء التاريخية وعبري يستقبل الرستاق

فـي دور الـ 16 لكأس جلالته لكرة القدم

تشهد مسابقة كأس جلالته لكرة القدم اليوم إقامة مباراتين في منافسات دور الـ 16 لكرة القدم للموسم الحالي يلتقي خلالها عبري مع الرستاق، وبعدها يلعب السيب مع فنجاء في لقاء خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وتقام مباراة عبري والرستاق بضيافة عبري على ملعب أرضية مجمع عبري الرياضي في الساعة الرابعة وخمس واربعين دقيقة يسعى خلالها الفريقان الى حسم نتيجة الفوز والتأهل الى دور الثمانية من هذه المسابقة، حيث يتقارب المستوى الفني نوعا ما بين الفريقين تمكن خلالها عبري من التواجد في هذا الدور بعد عبوره فريق صلالة بجدارة ورغم ما يعانيه الرستاق هذا الموسم في منافسات دوري عمانتل إلا ان الفريق يدخل بحسابات مختلفة في هذه المسابقات، فيما يملك عبري سلاحي الأرض والجمهور ويملك عناصر جيدة قدمت مستوى جيدا خلال الموسم الحالي.

وفي اللقاء الثاني بين السيب وفنجاء على ملعب استاد السيب والذي يقام في الساعة السابعة وخمس واربعين دقيقة والذي يصف باللقاء التاريخي بين رموز الكرة العمانية والحاصلة على كأس جلالته في السنوات الماضية، ولربما يكون فنجاء هو الاكثر ولكن حاله يختلف حاليا عما كان سابقا الآن، وطموحات فنجاء كبيرة في هذه المسابقة حيث يأمل في العودة التاريخية له في مسابقات الكاس من بوابة السيب، فيما يطمح السيب بان يتوج بنسخة اخرى من هذه المسابقة الغالية بفضل ما يملكه من امكانيات كبيرة منها عناصر ذات مستوى فني عالي ومن لاعبي المنتخب الوطني وهو المرشح الابرز حتى الان للوصول الى المباراة النهائية ويحافظ السيب حاليا على مكانته في مسابقة الدوري ويسير بشكل جيد مما يجعله الاقرب للحصول على نقاط الفوز في هذا اللقاء، وتبقى المفاجآت واردة في مسابقات كأس جلالته، كما حدث في المباريات والنسخ الماضية.

وضمن منافسات دور الستة عشر يلتقي كذلك بهلاء مع النهضة بالمجمع الشبابي بنزوى وصحار مع الاتحاد بالمجمع الشبابي بصحار يوم الجمعة، أما يوم السبت فيلتقي النصر ونزوى بمجمع السعادة وصحم مع أهلي سداب بالمجمع الشبابي بصحار والأحد يلعب السلام مع ظفار على أرضية المجمع الشبابي بصحار ونادي عمان مع الشباب على استاد السيب.