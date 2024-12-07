اليوم.. انطلاق سباق همم للجري الجبلي فـي نسخته الخامسة بالداخلية

بمشاركة دولية

الحمراء ـ من سيف الهطالي :

ينطلق اليوم سباق همم للجري الجبلي بنسخته الخامسة، بمشاركة أكثر من 4000 متسابق، من بينهم أكثر من ألف عدّاء محترف يمثلون 65 دولة. يُعد السباق الحدث الرياضي الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويستمر حتى السبت 7 ديسمبر 2024. يشكل السباق منصة رياضية عالمية، حيث يختبر المتسابقون قدراتهم البدنية والذهنية وسط طبيعة فريدة وتضاريس جبلية استثنائية، مما يجعل التجربة مميزة لممارسي رياضات التحدي والمغامرات.

يبدأ سباق التحدي الأطول والأصعب لمسافة 110 كم في تمام الساعة السابعة صباحًا من ولاية الحمراء، حيث يمر المتسابقون عبر بساتينها وقرية مسفاة العبريين صعودًا إلى شرف العلمين في الجبل الشرقي، قبل التوجه إلى ولاية الجبل الأخضر عبر مساراتها الجبلية الوعرة، وصولًا إلى خط النهاية في بركة الموز. يمتد السباق لمدة 32 ساعة متواصلة، وهو تحدٍّ يفرض على المشاركين الجري ليلًا في تضاريس جبال الحجر. ويُعد هذا السباق هو الأبرز ضمن الحدث، لما يتطلبه من قدرة فائقة على التحمل والمثابرة عبر مسارات جبال الحجر الشاهقة وتضاريسها الصعبة. وفي يوم الجمعة، ينطلق سباق 55 كم عند الساعة السابعة صباحًا من حارة إمطي الأثرية بولاية إزكي، حيث يعبر المشاركون بساتين الولاية ويصعدون إلى مسارات الجبل الأخضر ومن خلال قراها الخلابة، على أن ينتهي السباق في بركة الموز بعد 14 ساعة من المنافسة التحدي. كما تنطلق مساء الجمعة منافسات سباق 20كم في بركة الموز والذي يمر خلال الجبال المحاذية للمنطقة ويصعد المتنافسون خلاله لارتفاع يناهز 500 متر، في تجربة مميزة تختلف عن الجري في المسارات المستوية.

وعلى هامش السباق، يقام معرض مصاحب يهدف إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات العلاقة بالرياضة والطبيعة وذلك لمدة 5 أيام، ما يعكس التكامل بين الرياضة والاقتصاد والسياحة. كما تقام مساء غدا الجمعة سباقات أخرى لمسافات 10 كم، و5 كم للبالغين.، بينما تُخصص فعاليات بعد غد السبت لسباقات الأطفال لمسافات 1 كم، 2 كم، و4 كم، لتعزيز المشاركة الرياضية بين الأجيال الناشئة.

ويُقام الحدث بتنظيم من محافظة الداخلية وشراكة استراتيجية مع وزارة التراث والسياحة ودعم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وبمشاركة عدد من الجهات الراعية، أبرزها شركة تنمية نفط عمان كراعي ذهبي وفندق جولدن توليب كراعي فضي، وشركة صحار ألمنيوم كراعي برونزي. يهدف السباق إلى تسليط الضوء على مقومات سلطنة عمان الطبيعية والثقافية، وتعزيز السياحة الرياضية بما يدعم الاقتصاد المحلي، فضلًا عن كونه فرصة للتعريف بجمال تضاريس جبال الحجر وتراث الولايات المشاركة. ومع تزايد شهرة السباق عالميًا، يتوقع أن يحظى بتغطية إعلامية واسعة، ما يسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عمان كوجهة مميزة للسياحة.