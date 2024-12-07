انتهت في جوهانسبرج.. الأهلي يعود بتعادل سلبي من ميدان أورلاندو بيراتس بدوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - انتهى اللقاء الذي جمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره أورلاندو بيراتس، بالتعادل السلبي في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يعود بتعادل سلبي من ميدان أورلاندو بيراتس

وانطلقت مباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس، عند تمام الساعة الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أورلاندو ستاديوم في جوهانسبرج.

بدأ الشوط الأول بين الفريقين بحماس شديد ورتم سريع وضغط كبير من الفريقين، من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا والخروج من المباراة بشكل إيجابي.

واستمرت المحاولات بين الفريقين ولكن دون جدوى دون أي أهداف تهز شباك الفريقين، حتى انطلقت صافرة حكم المباراة معلنة نهايته بالتعادل السلبي بينهم.

استأنف حكم اللقاء الذي جمع بين الفريقين، حيث شهد الشوط الثاني ضغط من قبل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أجل إحراز هدف التقدم في مرمى المنافس ولكنه يفتقد اللمسة الأخيرة.

الشوط الثاني ملئ بالفرص الضائعة من قبل لاعبي النادي الأهلي ولكن دون قوة من أجل اهتزاز شباك أورلاندو.

وانطلقت صافرة نهاية المباراة معلنة نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وجاء تشكيل الأهلي أمام أورلاندو كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

خط الهجوم: رضا سليم، طاهر محمد طاهر، وسام أبوعلي.