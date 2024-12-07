نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي وأورلاندو بيراتس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول الذي جمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره أورلاندو بيراتس، بالتعادل السلبي في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وانطلقت مباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس، عند تمام الساعة الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أورلاندو ستاديوم في جوهانسبرج.

بدأ الشوط الأول بين الفريقين بحماس شديد ورتم سريع وضغط كبير من الفريقين، من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا والخروج من المباراة بشكل إيجابي.

واستمرت المحاولات بين الفريقين ولكن دون جدوى دون أي أهداف تهز شباك الفريقين، حتى انطلقت صافرة حكم المباراة معلنة نهايته بالتعادل السلبي بينهم.

وجاء تشكيل الأهلي أمام أورلاندو، كالتالي:-