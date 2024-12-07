نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم بايرن ميونخ يقرر البقاء رغم اهتمام مانشستر يونايتد وتوتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر أحد نجوم بايرن ميونخ الألماني، على قرار البقاء بين صفوف الفريق البافاري رغم وجود عدة فرق مهتمة بالتعاقد معه خلال انتقالات يناير المقبل.

جوريتزكا يقرر البقاء مع بايرن ميونخ

قال الصحفي الألماني فلوريان بلتنبيرج، عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إن ليون جوريتزكا لاعب بايرن ميونخ قد قرر البقاء واستكمال الموسم مع البافاري.

وأشار بلتنبيرج: “جوريتزكا يتمتع بحافز كبير، ويحظى بتقدير مدربه فينسنت كومباني”.

وواصل: “رغم اهتمام أندية كبيرة مثل مانشستر يونايتد وتوتنهام ونابولي بضمه، فإن جوريتسكا لن ينضم إلى أي فريق في فترة الانتقالات في يناير المقبل”.