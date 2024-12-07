نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاري الآن.. مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وأورلاندو دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية إلى ستاد السلام بالقاهرة، حيث يستضيف النادي الأهلي المصري نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في مواجهة مثيرة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. المباراة تحمل أهمية كبرى للفريقين، إذ يتساويان في النقاط بعد تحقيق كل منهما انتصارًا في الجولة الأولى، مما يجعل هذا اللقاء حاسمًا لتحديد متصدر المجموعة.

موعد المباراة وتفاصيل البث

التاريخ: السبت، 7 ديسمبر 2024.

السبت، 7 ديسمبر 2024. التوقيت: الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة.

الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة. المكان: ستاد السلام، القاهرة.

ستاد السلام، القاهرة. البث المباشر: تُنقل حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" بتعليق المصري أحمد عبده.

نظرة على أداء الفريقين

يدخل الأهلي اللقاء منتشيًا بفوزه الكبير في الجولة الأولى على فريق ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2، حيث أظهر الفريق تنوعًا تكتيكيًا وأداءً هجوميًا مميزًا. وبتصدره المجموعة بفارق الأهداف، يسعى الأهلي لتعزيز موقفه عبر استغلال عامل الأرض والجمهور.

على الجانب الآخر، حقق أورلاندو بايرتس فوزًا مقنعًا في مباراته الافتتاحية على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3-1، ليؤكد حضوره كأحد أقوى المنافسين في المجموعة. الفريق الجنوب إفريقي يتميز بقدرات هجومية وسرعات عالية، مما سيضع دفاع الأهلي أمام اختبار حقيقي.

الترتيب الحالي للمجموعة

الأهلي: 3 نقاط (4 أهداف لصالحه و2 ضده). أورلاندو بايرتس: 3 نقاط (3 أهداف لصالحه و1 ضده). شباب بلوزداد: 0 نقاط. ستاد أبيدجان: 0 نقاط.

طاقم التحكيم

يدير اللقاء طاقم تحكيم موريتاني بقيادة الحكم عبد العزيز محمد، بمساعدة يوسف محمد (مساعد أول)، وبا كاليدو (مساعد ثانٍ)، وبابكر سار كحكم رابع.

التشكيل المتوقع للأهلي

يتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيل يجمع بين الصلابة الدفاعية والمرونة الهجومية على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

محمد الشناوي. خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح.

يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح. خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، أحمد نبيل "كوكا".

مروان عطية، أكرم توفيق، أحمد نبيل "كوكا". خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمود عبد المنعم "كهربا".

هذا التشكيل يعكس رغبة المدير الفني في فرض السيطرة على مجريات المباراة من خلال تأمين خط الوسط والاعتماد على الأطراف في شن الهجمات.

مفاتيح فوز الأهلي

التنظيم الدفاعي: يحتاج الأهلي إلى تقديم أداء دفاعي منظم لتفادي خطورة الهجمات المرتدة السريعة التي يُجيدها أورلاندو. استغلال الفرص: مع وجود مهاجمين بارزين مثل كهربا وطاهر محمد طاهر، يتعين على الفريق تحويل الفرص إلى أهداف مبكرة. الضغط في خط الوسط: أداء مزدوج لمروان عطية وأكرم توفيق بين استعادة الكرة وبناء الهجمات. الاستفادة من الجماهير: دعم الجمهور المصري قد يُشكل دافعًا إضافيًا للفريق لتحقيق الفوز.

أهمية اللقاء

يمثل الفوز في هذه المباراة خطوة حاسمة نحو ضمان صدارة المجموعة، مما يُسهل طريق الأهلي نحو التأهل إلى الأدوار الإقصائية. أما أورلاندو بايرتس، فيطمح لتحقيق نتيجة إيجابية تُعزز من موقفه التنافسي في مجموعة تُعد من بين الأقوى في البطولة هذا الموسم.

التوقعات والتحليل

من المتوقع أن تكون المباراة متكافئة إلى حد كبير، مع أفضلية نسبية للأهلي بفضل عامل الأرض والجمهور. إذا نجح الأهلي في فرض أسلوبه والاستحواذ على وسط الميدان، فإنه الأقرب لتحقيق الفوز. السيناريو المرجح هو فوز الأهلي بفارق هدف، لكن أورلاندو بايرتس قد يُفاجئ دفاع الأهلي إذا لم يتم التعامل مع هجماته بحذر.