يلا شوت Ahly اليوم.. بث مباشر مشاهدة الأهلي وأورلاندو بايرتس دون تقطيع في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت Ahly اليوم بث مباشر مشاهدة الأهلي وأورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا.. تترقب الجماهير العربية والإفريقية مباراة مثيرة وقوية في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025، حيث يلتقي النادي الأهلي المصري مع فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في واحدة من أبرز المواجهات المنتظرة في البطولة. لقاء اليوم يعد بمثابة اختبار حقيقي لكلا الفريقين في طريقهما نحو التتويج بلقب دوري الأبطال، وهي البطولة الأهم على مستوى الأندية في القارة السمراء، ومثلما اعتاد جمهور الأهلي، يدخل الفريق المصري هذه المباراة بطموحات كبيرة في الدفاع عن لقبه، بينما يسعى أورلاندو بايرتس إلى استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق فوز مهم يعزز من حظوظه في التأهل.

تفاصيل مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا

ستقام المباراة بين الأهلي وأورلاندو بايرتس يوم السبت 7 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب أورلاندو الوطني بمدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، ويتوقع أن تشهد المباراة أجواء مشحونة بالحماس والإثارة، في ظل التنافس الكبير بين الفريقين في المجموعة الثالثة من دور المجموعات، ويدخل الأهلي المباراة بعد فوزه المستحق في الجولة الأولى على ستاد أبيدجان الإيفواري (4-2)، ما منحه صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن شباب بلوزداد الجزائري، بينما أورلاندو بايرتس يدخل اللقاء وهو منتشي من فوزه في الجولة الأولى على شباب بلوزداد أيضًا بهدفين مقابل هدف، ليحقق هو الآخر ثلاث نقاط ثمينة.

يلا شوت Ahly بث مباشر.. مشاهدة الأهلي وأورلاندو بايرتس دون تقطيع في دوري أبطال إفريقيا

القنوات الناقلة للمباراة

المباراة ستذاع حصريًا عبر قنوات Bein Sports القطرية، التي تعد الناقل الرسمي لمباريات دوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بالتحديد، سيتم بث اللقاء عبر قناة Bein Sports HD 6، التي ستقدم بثًا مباشرًا وحصريًا للمباراة. كما سيتولى المعلق الرياضي أحمد عبده مهمة التعليق على المباراة، والذي سيضفي على اللقاء طابعًا خاصًا من خلال تحليلاته الفنية وتعليقه الحماسي الذي يثير حماسة المتابعين. إذا كنت من عشاق الفريقين، يمكنك متابعة المباراة عبر Bein Sports للحصول على أفضل تغطية.

ومن المتوقع أن تكون المباراة شديدة التنافس، حيث يدخل الفريقان بمعنويات عالية، كل منهما عازم على تحقيق الفوز. الأهلي يسعى إلى مواصلة مسيرته القوية في البطولة، بينما يرغب أورلاندو بايرتس في استغلال دعم جماهيره وأرضه لتحقيق مفاجأة كبيرة أمام بطل النسخة السابقة. وستكون المباراة فرصة للفريقين لإثبات جدارتهما في المنافسة على اللقب القاري.

وتلعب الجماهير دورًا مهمًا في هذه المباراة، حيث ستكون مدرجات ملعب أورلاندو مكتظة بالجماهير، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للنادي الأهلي الذي اعتاد على اللعب في أجواء جماهيرية حماسية. ومع ذلك، أكد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أن الفريق يملك خبرة كبيرة في التعامل مع الضغوط الجماهيرية، وقال: "اللعب في أجواء حماسية لا يؤثر علينا، فنحن نعلم كيف نتعامل مع مثل هذه المباريات".

التنافس بين الفريقين في تاريخ دوري أبطال إفريقيا:

ويشهد التاريخ بتنافس قوي بين الأهلي وأورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا، حيث التقى الفريقان في نسخة 2013، في مرحلة المجموعات، وفي مواجهات أخرى أيضًا. كان للأهلي فوز في إحدى المباريات، بينما فاز أورلاندو في مباراتين أخرى، في حين انتهت بعض اللقاءات بالتعادل. لكن يبقى لقاء نهائي 2013 هو الأبرز بينهما، حيث كان الأهلي هو من حسم اللقب في تلك النسخة بعد الفوز على أورلاندو.

وتعد مباراة الأهلي ضد أورلاندو بايرتس واحدة من أبرز المباريات التي ستجمع بين فريقين عملاقين في دوري أبطال إفريقيا. سيتابع الملايين من عشاق كرة القدم هذه المباراة عن كثب، حيث يسعى الأهلي إلى الحفاظ على صدارته وتحقيق فوز ثاني يضمن له التأهل، بينما يسعى أورلاندو إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز مهم يعزز من آماله في التأهل.

كيف تشاهد المباراة؟

ويمكنك مشاهدة المباراة عبر Bein Sports HD 6 أو عبر Bein Connect، أو من خلال العديد من المواقع الرياضية المتخصصة التي تقدم بثًا مباشرًا للمباراة. تأكد من ضبط توقيت المباراة في منطقتك لتتمكن من متابعة الحدث لحظة بلحظة.

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد أورلاندو بايرتس اليوم في دوري أبطال إفريقيا

كيفية مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد أورلاندو

ولكل محبي ومتابعي دوري أبطال إفريقيا، يمكنهم متابعة مباراة الأهلي ضد أورلاندو بايرتس عبر الإنترنت من خلال البث المباشر على موقع Bein Sports الرسمي، بالإضافة إلى التطبيقات المخصصة للبث الحي، مثل تطبيق Bein Connect. كما أن العديد من المواقع الرياضية المتخصصة ستقوم بتغطية المباراة عبر بث مباشر مكتوب، يتيح للجماهير متابعة جميع أحداث المباراة لحظة بلحظة.

حسابات الفرق في مباراة الأهلي ضد أورلاندو بايرتس:

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير في الجولة الأولى على فريق ستاد أبيدجان. المارد الأحمر بقيادة المدير الفني مارسيل كولر، يبحث عن تحقيق انتصار آخر يضمن له الصدارة في المجموعة، في ظل التنافس القوي بين فرق المجموعة الثالثة، ويعلم كولر أن الفوز في هذه المباراة سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة في مشواره نحو الحفاظ على اللقب القاري، وهو ما يمثل الهدف الأسمى للنادي الأهلي.

من ناحية أخرى، فريق أورلاندو بايرتس، بقيادة مدربه خوسيه ريفيرو، يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل إفريقيا. الفريق الجنوب إفريقي يدخل المباراة بعد فوزه على شباب بلوزداد في الجولة الأولى، ويأمل في استغلال دعم الجماهير وتحقيق الفوز في هذا اللقاء الصعب، حيث إن تحقيق النقاط الثلاث في هذا اللقاء سيرفع من حظوظه في التأهل لدور الـ8 من البطولة.

الترتيب الحالي في المجموعة الثالثة

بعد الجولة الأولى، يتصدر فريق الأهلي المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن فريق أورلاندو بايرتس الذي يحتل المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط. بينما يأتي فريق شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد صفر من النقاط، متساويًا مع فريق إستاد أبيدجان الذي يملك نفس الرصيد من النقاط.

ترتيب المجموعة الثالثة بعد الجولة الأولى

الأهلي (3 نقاط) أورلاندو بايرتس (3 نقاط) شباب بلوزداد (0 نقاط) إستاد أبيدجان (0 نقاط)

تاريخ المواجهات السابقة بين الأهلي وأورلاندو بايرتس

وتعد هذه المباراة هي المواجهة السادسة بين الأهلي وأورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا. تاريخ لقاءات الفريقين في البطولة يشهد تنافسًا كبيرًا، حيث التقى الفريقان في أربع مناسبات سابقة ضمن مرحلة المجموعات في نسخة 2013. في تلك النسخة، كان الفوز من نصيب أورلاندو بايرتس في إحدى المباريات، بينما انتهت مباراتان أخريان بالتعادل، وفاز الأهلي في المباراة الوحيدة التي جمعتهما في نهائي البطولة 2013، ليحقق المارد الأحمر لقبه القاري الثامن.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد أورلاندو بايرتس

ويواجه الأهلي أورلاندو بايرتس في هذه المباراة بتشكيل قوي يضم العديد من النجوم، حيث يتوقع أن يكون التشكيل الأساسي للفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا

الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمود عبدالمنعم كهربا

وسيدفع مدرب الفريق مارسيل كولر بكل اللاعبين أصحاب الخبرة والقدرة على التعامل مع المباريات الكبيرة، حيث يراهن على محمد الشناوي في حراسة المرمى، بالإضافة إلى وجود عناصر مهمة في خط الهجوم مثل كهربا والشحات.

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد أورلاندو بايرتس اليوم في دوري أبطال إفريقيا

أبرز اللاعبين في الفريقين

الأهلي: يعتبر اللاعب حسين الشحات من أبرز لاعبي الفريق في الفترة الأخيرة، حيث يقدم مستويات مميزة على الجناح، كما أن محمود كهربا له دور كبير في الهجوم بفضل سرعته وقدرته على التسجيل. كما يظل محمد الشناوي الحارس الأساسي في الفريق، وقادر على التصدي للهجمات، بما يضمن له الحفاظ على شباكه.

أورلاندو بايرتس: من أبرز لاعبي أورلاندو في الفترة الأخيرة هو توكيلو رانتي، الذي يعتبر من العناصر الأساسية في خط الهجوم. كما يضم الفريق أيضًا لاعبين مميزين في الدفاع مثل لوكاس سيسي وباتريك كوتسا.

أجواء المباراة وتوقعات التفاعل الجماهيري

المباراة ستقام في ملعب أورلاندو الوطني في جوهانسبرغ، حيث يتوقع أن يحضر عدد كبير من الجماهير لدعم فريقهم. ورغم أن الأهلي سيلعب خارج أرضه، إلا أن الفريق المصري دائمًا ما يتأقلم مع الأجواء الجماهيرية الحماسية، حيث سبق له اللعب في العديد من المباريات التي تتمتع بحضور جماهيري ضخم، سواء في مصر أو خارجها.

وفي تصريحات سابقة، أكد حارس الأهلي محمد الشناوي على أن الفريق معتاد على اللعب في أجواء جماهيرية حماسية، وأنه لا يخشى الضغط الجماهيري، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو الفوز بالمباراة والحصول على النقاط الثلاث بغض النظر عن الحضور الجماهيري الكبير.

أهداف مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس نهائى دورى أبطال إفريقيا 2013

أهداف الفريقين في دوري أبطال إفريقيا

ويتطلع الأهلي إلى مواصلة سعيه نحو الدفاع عن لقبه القاري، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز في كل مباراة من أجل التأهل إلى الأدوار المتقدمة، وبالطبع مع حلم الحصول على اللقب التاسع في تاريخه، أما فريق أورلاندو بايرتس فيحلم بتجاوز دور المجموعات والذهاب بعيدًا في البطولة، ويأمل في أن يكون لديه فرصة في المنافسة على اللقب.

وتعد مباراة الأهلي ضد أورلاندو بايرتس واحدة من أقوى المباريات المنتظرة في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025، حيث يلتقي فريقان يسعيان لتحقيق الفوز وتعزيز حظوظهما في التأهل إلى الأدوار النهائية، وتترقب الجماهير العربية والإفريقية \اللقاء بشغف، حيث يعد أحد أكبر المباريات التي ستحظى بمتابعة كبيرة في القارة السمراء.