نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استبعاد لاعب الأهلي قبل انطلاق مباراة الأحمر أمام أورلاندو لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، باستبعاد لاعب وسط الفريق أحمد نبيل كوكا، من مباراة أورلاندو الجنوب أفريقي، التي من المقرر لها أن تقام في تمام الثالثة عصر اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره أورلاندو الجنوب أفريقي، في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم، على ملعب أورلاندو الوطني في جوهانسبرج، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

تم استبعاد اللاعب أحمد نبيل كوكا من قائمة الأهلي، لمواجهة أولاندو، وذلك بسبب إصابته بنزلة برد.

وجاء تشكيل الأهلي أمام أورلاندو، كالتالي:-

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

خط الهجوم: رضا سليم، طاهر محمد طاهر، وسام أبوعلي.