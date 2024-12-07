نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. محمد عبدالمنعم خارج قائمة نيس لمواجهة لوهافر لهذا السبب في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تأكد رسميًا من غياب اللاعب الدولي محمد عبدالمنعم عن قائمة فريق نيس التي أعلنها المدير الفني، فرانك هايس لمواجهة لوهافر.

ولم يكشف الفريق عن سبب غياب عبد المنعم عن القائمة التي نشرها عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت.

وقد نشر عبدالمنعم صورة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" خلال تواجده بأحد المستشفيات دون كشف آي تفاصيل حول الوعكة الصحية التي تعرض لها.

ويستعد فريق نيس لمواجهة لوهافر في تمام الثامنة من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 14 من

الدوري الفرنسي.

وظهر عبد المنعم مع نيس منذ انضمامه من النادي الأهلي المصري خلال الانتقالات الصيفية الماضية في 9 مواجهات بواقع 7 بالدوري الفرنسي واثنتين بالدوري الأوروبي.