الرياضة

رسميا.. محمد عبدالمنعم خارج قائمة نيس لمواجهة لوهافر لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - تأكد رسميًا من غياب اللاعب الدولي محمد عبدالمنعم عن قائمة فريق نيس التي أعلنها المدير الفني، فرانك هايس لمواجهة لوهافر.

ولم يكشف الفريق عن سبب غياب عبد المنعم عن القائمة التي نشرها عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت.

وقد نشر عبدالمنعم صورة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" خلال تواجده بأحد المستشفيات دون كشف آي تفاصيل حول الوعكة الصحية التي تعرض لها.

ويستعد فريق نيس لمواجهة لوهافر في تمام الثامنة من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 14 من 
الدوري الفرنسي.

وظهر عبد المنعم مع نيس منذ انضمامه من النادي المصري خلال الانتقالات الصيفية الماضية في 9 مواجهات بواقع 7 بالدوري الفرنسي واثنتين بالدوري الأوروبي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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