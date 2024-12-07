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أحمد جودة - القاهرة - الأهلي × أورلاندو Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أفريقيا 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × أورلاندو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال إفريقيا 2024.. يواصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري بمواجهة من العيار الثقيل أمام عملاق الكرة في جنوب إفريقيا، فريق أورلاندو بايرتس القراصنة.

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مباراة الأهلي وأورلاندو اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2024

الأهلي يواجه أورلاندو بايرتس في تحدٍ جديد بدوري أبطال إفريقيا

تأتي هذه المباراة في إطار الجولة الثانية من عمر دور المجموعات وتقام على أرض ملعب القراصنة في جوهانسبيرج.

وبدأ الأهلي مشوار دور المجموعات بفوز قوي على فريق استاد أبيدجان بنتيجة 4-2 في ملعب استاد القاهرة، بينما استهل رحلته للدفاع عن لقبه بمواجهة جورماهيا الكيني في دور الـ 32 من البطولة. ويسعى الأهلي لتقديم أداء قوي يؤكد عزمه على الحفاظ على لقبه الذي حصده في الموسم الماضي، خاصة بعد تعادل الفريق مرتين على التوالي في الدوري المحلي مما أثار غضب جماهيره.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين الأهلي وأورلاندو بايرتس في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة الموافق 4:00 بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 5:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. تُبث المباراة عبر مجموعة بي إن سبورتس، وتحديدًا على قناة بي إن سبورتس 6 أتش دي (beIN Sports HD 6).

قنوات عالمية تذيع مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا



يتم بث مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا عبر عدة قنوات آخرى هى:

SABC 1

beIN Sports Fr 9 HD max

beIN Sports Connect

Azam Sports 2 HD

SuperSport Variety 4

TOD App - beIN SPORTS

التحكيم

تم إسناد مهمة تحكيم المباراة إلى الحكم الموريتاني عبدالعزيز بوه، ويعاونه يوسف محمد كمساعد أول، وبا كاليدو كمساعد ثانٍ، وبابكار سار كحكم رابع.

تاريخ لقاءات الأهلي وأورلاندو بايرتس

لعب الأهلي 6 مباريات مع أورلاندو بايرتس، منها 4 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، ومباراتين في كأس الكونفيدرالية. وفاز الأهلي في مباراة، وتعادل في مباراتين، وخسر في 3 مباريات. وأحرز لاعبو الأهلي 6 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف. وجاء الفوز الوحيد للأهلي على أورلاندو في نهائي دوري الأبطال 2013، حينما تُوج الأهلي بالبطولة.

مواجهات الأهلي مع أندية جنوب إفريقيا

واجه الأهلي 7 أندية من جنوب إفريقيا خلال تاريخه الأفريقي، وهي صن داونز، كايزر شيفز، أورلاندو بايرتس، أجاكس كيب تاون، بلاتينيوم ستارز، سوبر سبورت، بيدفيست ويتس. ولعب الأهلي أمام أندية جنوب إفريقيا 32 مباراة، فاز في 12 مباراة، وتعادل في 10 مباريات، وفازت أندية جنوب إفريقيا في 10 مباريات. وأحرز لاعبو الأهلي 40 هدفًا وتلقت شباكه 33 هدفًا.

تشكيل الأهلي المتوقع

من المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيلة قوية تضم: