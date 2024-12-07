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أحمد جودة - القاهرة - فازت ريهام سويلم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي، خلال الجمعية العمومية للاتحاد العربي، التي أقيمت مؤخرًا في العراق على هامش البطولة العربية للقوس والسهم داخل الصالات.

انتخاب ريهام سويلم نائبًا لرئيس الاتحاد العربي للقوس والسهم

وجاء تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العربي مكون من، السعودي إبراهيم الدوسري رئيسًا للاتحاد، وسعد المشهداني أمينًا عاما، وكل من ريهام سويلم وأحمد طارق وجاسم السليطي وحميد المشرخ في منصب نائب الرئيس.

وفاز بعضوية الاتحاد العربي كل من سعد محمود المشهداني الذي اختير بعد ذلك أمينا عامًا، إلى جانب الدكتور معن بركات رئيس الاتحاد الفلسطيني، والأردني كريم البديري، والسوري زياد صبورة واليمني أحمد السياغي.

وحرص مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة الدكتور علاء جبر على التقدم بالتهنئة ريهام سويلم بانتخابها نائبًا لرئيس الاتحاد العربي، وأعرب مجلس الإدارة عن أمنيته بالتوفيق لها خلال الفترة المقبلة.