نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة مباراة الأهلي وأورلاندو.. بث مباشر يكشف استراتيجية الشياطين في مباراة دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير كرة القدم العربية مباراة مثيرة تجمع بين النادي الأهلي المصري وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. المواجهة تحمل في طياتها الكثير من الأهمية لكلا الفريقين، خاصة مع تساويهما في النقاط بعد تحقيق كل منهما انتصارًا في الجولة الافتتاحية. تقام المباراة على أرضية "ستاد السلام" بالقاهرة، وهو ما يمنح الأهلي دفعة معنوية إضافية.

تفاصيل اللقاء

الموعد: السبت، 7 ديسمبر 2024.

السبت، 7 ديسمبر 2024. التوقيت: الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة.

الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة. المكان: ستاد السلام، القاهرة.

ستاد السلام، القاهرة. البث: تنقل المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، بصوت المعلق المصري أحمد عبده.

أداء الفريقين قبل المباراة



يدخل الأهلي اللقاء منتشيًا بفوزه في الجولة الأولى على نادي ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2، حيث قدم عرضًا هجوميًا مميزًا مع تنوع تكتيكي واضح. يحتل الأهلي الصدارة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن أورلاندو بايرتس، الذي تفوق في الجولة ذاتها على شباب بلوزداد الجزائري. هذا التعادل في النقاط يجعل المواجهة بمثابة اختبار حقيقي لتحديد المتصدر الفعلي للمجموعة.

الترتيب الحالي للمجموعة:

الأهلي: 3 نقاط (4 أهداف لصالحه و2 ضده). أورلاندو بايرتس: 3 نقاط (3 أهداف لصالحه و1 ضده). شباب بلوزداد: 0 نقاط. ستاد أبيدجان: 0 نقاط.

طاقم التحكيم:

يدير اللقاء طاقم تحكيم موريتاني بقيادة الحكم عبد العزيز محمد، بمعاونة يوسف محمد (مساعد أول)، وبا كاليدو (مساعد ثاني)، وبابكر سار (حكم رابع).

التشكيل المتوقع للأهلي:

من المتوقع أن يعتمد المدير الفني للنادي الأهلي على تشكيل متوازن يجمع بين الصلابة الدفاعية والمرونة الهجومية، ويأتي كالتالي:

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

محمد الشناوي. خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح.

يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح. خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، أحمد نبيل "كوكا".

مروان عطية، أكرم توفيق، أحمد نبيل "كوكا". خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمود عبد المنعم "كهربا".

مفاتيح الفوز للأهلي:

التوازن الدفاعي: يجب أن يظهر خط الدفاع بتنظيم عالٍ، خاصة أمام الهجمات المرتدة السريعة التي يتقنها لاعبو أورلاندو. حسم الفرص: مع وجود مهاجمين مميزين مثل كهربا وطاهر محمد طاهر، يتعين على الفريق استغلال كل فرصة لتسجيل الأهداف. الضغط في خط الوسط: أدوار مزدوجة لأكرم توفيق ومروان عطية بين استعادة الكرة وبناء اللعب الهجومي. استغلال الأرض والجمهور: الروح المعنوية والضغط الذي يمكن للجماهير فرضه على المنافس قد يكونان عنصرين حاسمين.

أهمية المباراة:

الفوز في هذه المباراة يمنح الأهلي صدارة المجموعة بفارق واضح، مما يضعه في موقف قوي للتأهل إلى الأدوار الإقصائية. أما أورلاندو بايرتس، فيسعى للعودة بنتيجة إيجابية تُعزز موقفه، خاصة أنه يمتلك قدرات هجومية لافتة.

التوقع:

من المتوقع أن تكون المباراة متكافئة مع أفضلية نسبية للأهلي بسبب عامل الأرض والجمهور. السيناريو الأقرب هو فوز الأهلي بفارق هدف إذا نجح في فرض أسلوبه والسيطرة على وسط الميدان.

هذا اللقاء يعد فرصة مثالية لعشاق كرة القدم للاستمتاع بوجبة كروية دسمة تجمع بين فريقين يمتلكان تاريخًا عريقًا في القارة السمراء.