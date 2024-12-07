الرياضة

مصير أراوخو بعد بدء المفاوضات مع جوناثان تاه

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة اس الإسبانية، أن إذا تمت صفقة التعاقد مع جوناثان تاه لاعب باير ليفركوزن، يعني تغيير المخطط داخل نادي برشلونة بشأن استمرار رونالد أراوخو لاعب الفريق.

 
وأشارت الصحيفة أن خطأ أراخو ضد باريس سان جيرمان، وإصابته المتكررة، وخطة اللعب الجديدة مع هانز فليك، هذه عوامل غيرت نظرة إدارة برشلونة بشأن استمرار أراخو.


وقد كشف الإعلامي فابريزيو رومانو، أن النادي الكتالوني قد اتخذ قرارًا بشأن التعاقد مع لاعب بايرن ليفركوزن. خلال الفترة المقبلة.


ويستعد البرسا لخوض مبارياته المقبلة أمام ريال بيتيس، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الإسباني.


وتنطلق المباراة في تمام الخامسة والربع بتوقيت القاهرة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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