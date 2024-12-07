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أحمد جودة - القاهرة - كورة لايف Al Ahly دون تقطيع.. مشاهدة الأهلي وأورلاندو بايرتس بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا.. تتجه الأنظار إلى مباراة حاسمة في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2024-2025، حيث يستضيف فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي نظيره الأهلي المصري في لقاء مثير، ينتظره عشاق كرة القدم في جميع أنحاء القارة الإفريقية والعالم، وتعد هذه المواجهة بمثابة اختبار حقيقي لكلا الفريقين في مشوارهما نحو التتويج بلقب دوري الأبطال.

كورة لايف Al Ahly دون تقطيع.. مشاهدة الأهلي وأورلاندو بايرتس بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

سيتواجه الفريقان في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، في مواجهة حاسمة لكل منهما لتحقيق هدفه في البطولة، حيث يسعى كل فريق للانتصار وتعزيز موقفه في المنافسة على التأهل للدور التالي، وضمان الصدارة في ظل المنافسة الشديدة، ولا شك أن هذا اللقاء سيشكل تحديًا قويًا للطموحات الكبيرة لدى الأهلي وأورلاندو بايرتس على حد سواء.

كورة لايف Al Ahly دون تقطيع.. مشاهدة الأهلي وأورلاندو بايرتس بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

ويدخل الأهلي المباراة وهو منتشي بفوز مستحق في الجولة الأولى على حساب فريق ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة وضعته في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن فريق شباب بلوزداد الجزائري. في المقابل، يدخل أورلاندو بايرتس اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولة الأولى على شباب بلوزداد الجزائري أيضًا، بنتيجة 2-1، ليحصد هو الآخر ثلاث نقاط هامة، ويسعى الفريق الجنوب إفريقي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور في محاولة لتحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي.

كورة لايف Al Ahly دون تقطيع.. مشاهدة الأهلي وأورلاندو بايرتس بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

وفي هذا التقرير، نقدم لكم جميع التفاصيل الخاصة بالمباراة، من الموعد، والقنوات الناقلة، وحتى تشكيل الفريقين وأبرز التوقعات لهذه المباراة القوية.

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد أورلاندو بايرتس اليوم في دوري أبطال إفريقيا

كيفية مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد أورلاندو

ولكل محبي ومتابعي دوري أبطال إفريقيا، يمكنهم متابعة مباراة الأهلي ضد أورلاندو بايرتس عبر الإنترنت من خلال البث المباشر على موقع Bein Sports الرسمي، بالإضافة إلى التطبيقات المخصصة للبث الحي، مثل تطبيق Bein Connect. كما أن العديد من المواقع الرياضية المتخصصة ستقوم بتغطية المباراة عبر بث مباشر مكتوب، يتيح للجماهير متابعة جميع أحداث المباراة لحظة بلحظة.

حسابات الفرق في مباراة الأهلي ضد أورلاندو بايرتس:

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير في الجولة الأولى على فريق ستاد أبيدجان. المارد الأحمر بقيادة المدير الفني مارسيل كولر، يبحث عن تحقيق انتصار آخر يضمن له الصدارة في المجموعة، في ظل التنافس القوي بين فرق المجموعة الثالثة، ويعلم كولر أن الفوز في هذه المباراة سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة في مشواره نحو الحفاظ على اللقب القاري، وهو ما يمثل الهدف الأسمى للنادي الأهلي.

من ناحية أخرى، فريق أورلاندو بايرتس، بقيادة مدربه خوسيه ريفيرو، يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل إفريقيا. الفريق الجنوب إفريقي يدخل المباراة بعد فوزه على شباب بلوزداد في الجولة الأولى، ويأمل في استغلال دعم الجماهير وتحقيق الفوز في هذا اللقاء الصعب، حيث إن تحقيق النقاط الثلاث في هذا اللقاء سيرفع من حظوظه في التأهل لدور الـ8 من البطولة.

الترتيب الحالي في المجموعة الثالثة

وبعد الجولة الأولى، يتصدر فريق الأهلي المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن فريق أورلاندو بايرتس الذي يحتل المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، بينما يأتي فريق شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد صفر من النقاط، متساويًا مع فريق إستاد أبيدجان الذي يملك نفس الرصيد من النقاط.

ترتيب المجموعة الثالثة بعد الجولة الأولى

الأهلي (3 نقاط). أورلاندو بايرتس (3 نقاط). شباب بلوزداد (0 نقاط). إستاد أبيدجان (0 نقاط).

تاريخ المواجهات السابقة بين الأهلي وأورلاندو بايرتس

وتعد هذه المباراة هي المواجهة السادسة بين الأهلي وأورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا. تاريخ لقاءات الفريقين في البطولة يشهد تنافسًا كبيرًا، حيث التقى الفريقان في أربع مناسبات سابقة ضمن مرحلة المجموعات في نسخة 2013. في تلك النسخة، كان الفوز من نصيب أورلاندو بايرتس في إحدى المباريات، بينما انتهت مباراتان أخريان بالتعادل، وفاز الأهلي في المباراة الوحيدة التي جمعتهما في نهائي البطولة 2013، ليحقق المارد الأحمر لقبه القاري الثامن.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد أورلاندو بايرتس

ويواجه الأهلي أورلاندو بايرتس في هذه المباراة بتشكيل قوي يضم العديد من النجوم، حيث يتوقع أن يكون التشكيل الأساسي للفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا

الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمود عبدالمنعم كهربا

وسيدفع مدرب الفريق مارسيل كولر بكل اللاعبين أصحاب الخبرة والقدرة على التعامل مع المباريات الكبيرة، حيث يراهن على محمد الشناوي في حراسة المرمى، بالإضافة إلى وجود عناصر مهمة في خط الهجوم مثل كهربا والشحات.

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد أورلاندو بايرتس اليوم في دوري أبطال إفريقيا

أبرز اللاعبين في الفريقين

الأهلي: يعتبر اللاعب حسين الشحات من أبرز لاعبي الفريق في الفترة الأخيرة، حيث يقدم مستويات مميزة على الجناح، كما أن محمود كهربا له دور كبير في الهجوم بفضل سرعته وقدرته على التسجيل. كما يظل محمد الشناوي الحارس الأساسي في الفريق، وقادر على التصدي للهجمات، بما يضمن له الحفاظ على شباكه.

أورلاندو بايرتس: من أبرز لاعبي أورلاندو في الفترة الأخيرة هو توكيلو رانتي، الذي يعتبر من العناصر الأساسية في خط الهجوم. كما يضم الفريق أيضًا لاعبين مميزين في الدفاع مثل لوكاس سيسي وباتريك كوتسا.

أجواء المباراة وتوقعات التفاعل الجماهيري

المباراة ستقام في ملعب أورلاندو الوطني في جوهانسبرغ، حيث يتوقع أن يحضر عدد كبير من الجماهير لدعم فريقهم. ورغم أن الأهلي سيلعب خارج أرضه، إلا أن الفريق المصري دائمًا ما يتأقلم مع الأجواء الجماهيرية الحماسية، حيث سبق له اللعب في العديد من المباريات التي تتمتع بحضور جماهيري ضخم، سواء في مصر أو خارجها.

وفي تصريحات سابقة، أكد حارس الأهلي محمد الشناوي على أن الفريق معتاد على اللعب في أجواء جماهيرية حماسية، وأنه لا يخشى الضغط الجماهيري، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو الفوز بالمباراة والحصول على النقاط الثلاث بغض النظر عن الحضور الجماهيري الكبير.

أهداف مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس نهائى دورى أبطال إفريقيا 2013

أهداف الفريقين في دوري أبطال إفريقيا

ويتطلع الأهلي إلى مواصلة سعيه نحو الدفاع عن لقبه القاري، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز في كل مباراة من أجل التأهل إلى الأدوار المتقدمة، وبالطبع مع حلم الحصول على اللقب التاسع في تاريخه، أما فريق أورلاندو بايرتس فيحلم بتجاوز دور المجموعات والذهاب بعيدًا في البطولة، ويأمل في أن يكون لديه فرصة في المنافسة على اللقب.

وتعد مباراة الأهلي ضد أورلاندو بايرتس واحدة من أقوى المباريات المنتظرة في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025، حيث يلتقي فريقان يسعيان لتحقيق الفوز وتعزيز حظوظهما في التأهل إلى الأدوار النهائية، وتترقب الجماهير العربية والإفريقية \اللقاء بشغف، حيث يعد أحد أكبر المباريات التي ستحظى بمتابعة كبيرة في القارة السمراء.