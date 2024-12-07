نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يتخذ أول خطوة لخطف هدف ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الإعلامي فابريزيو رومانو عن اتخاذ ادارة النادي الاسباني برشلونة قرار رسمي بتقديم عرضه الأول للتعاقد مع جوناثان تاه في يونيو المقبل كصفقة مجانية، لانتهاء عقد اللاعب مع باير ليفركوزن بنهاية الموسم الجاري.

برشلونة يتحرك للتعاقد مع جوناثان تاه

وكشف أن محادثات دائرة بين جوناثان وبايرن ميونخ قبل الاجتماع الذي تم بين ديكو وبيني زهافي، ومن خلالها سيتم تحديد وجهة اللاعب، خاصة في ظل الاختلاف الحالي في المفاوضات مع النادي البافاري.

وشارك المدافع الألماني شارك في 21 مباراة خلال الموسم الحالي وسجل هدفًا.

يشار إلى إن جوناثان تاه صفقة برشلونة المحتملة، يجذب أيضًا اهتمام ريال مدريد.

ويستعد الفريق الإسباني لمواجهة نظيره ريال بيتيس اليوم في تمام الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.