انت الأن تتابع خبر فيفا يحدد موعد افتتاح كأس العالم للأندية 2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "​فيفا​" عن موعد مباراة افتتاح ​كأس العالم للأندية​ 2025، والتي ستجمع بين ​الأهلي المصري​ و​إنتر ميامي​ الأميركي. وستقام المباراة يوم الأحد 15 حزيران 2025.

تستضيف الولايات المتحدة الأميركية هذه البطولة بشكلها الموسع والتي سيشارك فيها 32 فريقًا، من 15 حزيران حتى 13 تموز 2025. يتواجد الأهلي في مجموعة تضم أيضًا ​بالميراس​ البرازيلي، ​بورتو​ البرتغالي، وإنتر ميامي الأميركي، ممثلًا عن قارة إفريقيا.

ويمثل افريقيا ايضا كل من الترجي التونسي والوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي