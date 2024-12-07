انت الأن تتابع خبر تأجيل ديربي ميرسيسايد بسبب العاصفة داراغ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم تأجيل ​ديربي ميرسيسايد​ الذي كان مقررًا يوم السبت في ملعب غوديسون بارك بسبب العاصفة داراغ.

وكان من المقرر أن يستضيف ​إيفرتون​ فريق ​ليفربول​ في مباراة اليوم المبكرة، لكن تحذيرات العاصفة أدت إلى تأجيل المباراة.

وأعلن إيفرتون هذا الصباح انه "تم تأجيل مباراة إيفرتون ضد ليفربول، المقررة في الساعة 12:30 ظهرًا (بتوقيت غرينتش) اليوم، السبت 7 كانون الاول. فبعد اجتماع لمجموعة استشارات السلامة في ملعب غوديسون، بحضور مسؤولين من كلا الناديين، بالإضافة إلى ممثلين من شرطة ميرسيسايد ومجلس مدينة ليفربول هذا الصباح، تقرر أنه بسبب خطر السلامة في المنطقة المحلية بسبب الرياح العاتية، وتحذير الرياح الشديدة البرتقالية الذي يستمر حتى الساعة 6 صباحًا يوم الأحد، يجب تأجيل المباراة اليوم من باب الاحترازات الأمنية".

وأضاف: "سيتم الإعلان عن موعد جديد للمباراة في الوقت المناسب. وجميع التذاكر التي تم شراؤها للمباراة الأصلية ستظل صالحة للمباراة المؤجلة."