انت الأن تتابع خبر بطولة الكرة الطائرة للسيدات: برنامج منافسات اليوم من الجولة الثانية إيابا والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تدور اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، منافسات الجولة الثانية إيابا من بطولة القسم الوطني «أ» للكرة الطائرة للسيدات.
وفي ما يلي البرنامج الكامل للمباريات:
مجموعة «أ»:
قاعة جلال غراب – المرسى :
الساعة 16:00 : مستقبل المرسى– النادي النسائي بقرطاج
تحكيم :عمر الاجدل و محمد بن شيخة
قاعة برج السدرية :
الساعة 13:00 : مستقبل حمام الشط – النادي الإفريقي
تحكيم :هشام المسلماني و محمد الصوابني
معفى :ا.ن.ر.بالمنستير
مجموعة «ب»:
قاعة علي حفيظ قرطاج :
الساعة 16:00 : الترجي الرياضي – اتحاد قرطاج
تحكيم :الشريف القراري و ماهر الصويد
قاعة عيسى بن نصر – قليبية :
الساعة 14:30 : النادي الاولمبي القليبي – النادي الصفاقسي
تحكيم :حاتم ضباب و الهاني الكوكي
معفى :مساكن للكرة الطائرة
الكرة الطائرة
بطولة الكرة الطائرة للسيدات