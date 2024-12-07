انت الأن تتابع خبر بطولة الكرة الطائرة للسيدات: برنامج منافسات اليوم من الجولة الثانية إيابا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تدور اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، منافسات الجولة الثانية إيابا من بطولة القسم الوطني «أ» للكرة الطائرة للسيدات.

وفي ما يلي البرنامج الكامل للمباريات:

مجموعة «أ»:

قاعة جلال غراب – المرسى :

الساعة 16:00 : مستقبل المرسى– النادي النسائي بقرطاج

تحكيم :عمر الاجدل و محمد بن شيخة

قاعة برج السدرية :

الساعة 13:00 : مستقبل حمام الشط – النادي الإفريقي

تحكيم :هشام المسلماني و محمد الصوابني

معفى :ا.ن.ر.بالمنستير

مجموعة «ب»:

قاعة علي حفيظ قرطاج :

الساعة 16:00 : الترجي الرياضي – اتحاد قرطاج

تحكيم :الشريف القراري و ماهر الصويد

قاعة عيسى بن نصر – قليبية :

الساعة 14:30 : النادي الاولمبي القليبي – النادي الصفاقسي

تحكيم :حاتم ضباب و الهاني الكوكي

معفى :مساكن للكرة الطائرة

الكرة الطائرة

بطولة الكرة الطائرة للسيدات