انت الأن تتابع خبر اهم مجريات المباراة بين اتالانتا وميلان والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ضمن منافسات الجولة الـ١٥ من بطولة الدوري الايطالي لكرة القدم، سقط ميلان خارج أرضه على يد اتالانتا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب اتالانتا في برغامو.
اتالانتا كان المبادر في التسجيل، حيث استطاع أن يهز الشباك عن طريق تشارلز دي كيتيلاري في الدقيقة ١٢.
وتمكن ميلان من تسجيل هدف التعادل عن طريق الفارو موراتا في الدقيقة ٢٢ بعد تمريرة عرضية من رافاييل لياو.
وفي الشوط الثاني كان اتالانتا الطرف الأفضل وقد ترجم ذلك بهدف ثان وقعه النيجيري المتألق لوكمان بضربة رأسية من ركلة ركنية ومن صناعة البوسني كولاسيناك.