انت الأن تتابع خبر اهم مجريات المباراة بين اتالانتا وميلان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضمن منافسات الجولة الـ١٥ من بطولة ​الدوري الايطالي​ لكرة القدم، سقط ​​ميلان​​ خارج أرضه على يد ​اتالانتا​ بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب اتالانتا في برغامو.

اتالانتا كان المبادر في التسجيل، حيث استطاع أن يهز الشباك عن طريق ​تشارلز دي كيتيلاري​ في الدقيقة ١٢.

وتمكن ميلان من تسجيل هدف التعادل عن طريق الفارو ​موراتا​ في الدقيقة ٢٢ بعد تمريرة عرضية من ​رافاييل لياو​.

وفي الشوط الثاني كان اتالانتا الطرف الأفضل وقد ترجم ذلك بهدف ثان وقعه النيجيري المتألق ​​لوكمان​​ بضربة رأسية من ركلة ركنية ومن صناعة البوسني كولاسيناك.