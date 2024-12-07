انت الأن تتابع خبر ريديك: حاولنا الفوز وانا راض عن الاداء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رأى مدرب فريق ​لوس انجلوس ليكرز​ ​جاي جاي ريديك​ إيجابيات في اداء فريقه رغم الخسارة امام فريق اتلانتا هوكس ضمن منافسات ​الرابطة الوطنية لكرة السلة​ الاميركية.

وقال المدرب: "قلت للمجموعة إني أقدر مجهودها، نواياها، طاقتها، وبصراحة أحببت كثيرا طريقة تنفيذهم".

تابع "قمنا بما يلزم للمحاولة للفوز في هذه المباراة. على غرار أورلاندو، أوكلاهوما سيتي، قمنا بما يكفي لفوز في مباراة ​كرة سلة​ وأنا ممتن لذلك".

أردف "يمكننا البناء على ذلك، يمكنننا تعديل الخطة، ربما تغيير بعض التفاصيل الصغيرة في نهاية المباراة".