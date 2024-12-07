انت الأن تتابع خبر اموريم: تضامنّا مع مزراوي بعدم ارتداء السترة الداعمة للمثليين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق ​روبن أموريم​، مدرب ​مانشستر يونايتد​، على تضامن لاعبي الفريق مع ​نصير مزراوي​ ضد ارتداء السترة الداعمة للمثليين في مباراة ​إيفرتون​ الأسبوع الماضي. ورفض مزراوي ارتداء السترة بسبب معتقداته الدينية، مما أدى إلى تضامن باقي اللاعبين معه.

وأوضح أموريم أن القرار كان جماعيًا من اللاعبين، مشيرًا إلى أن النادي يقدر القيم الدينية والثقافية، وأكد أن الفريق لن يترك مزراوي بمفرده. وقال: "نحن فريق واحد، يجب احترام كل شيء بما في ذلك دين وثقافة مزراوي". وأضاف أن المناقشات حول هذا الموضوع ستتم إذا لزم الأمر في المستقبل.صص