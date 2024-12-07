انت الأن تتابع خبر رئيس بورتو يشيد بتعقيد أداء الأهلي ويكشف أن جوائز كأس العالم للأندية تصل إلى 20 مليون يورو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جوائز كأس العالم للأندية تصل إلى 20 مليون يورو، صرح أندريه فيلاش بواش، رئيس نادي بورتو البرتغالي، بأن الأرقام المتداولة بشأن المكافآت المرتبطة ببطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام في الولايات المتحدة غير دقيقة وأقل بكثير مما هو متوقع، وسيتواجد فريق بورتو في بطولة كأس العالم 2025 ضمن المجموعة الأولى برفقة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها اليوم

علق بواش على قرعة البطولة قائلا تتواصل جمعية الأندية الأوروبية مع الفيفا بخصوص الجوائز وطرق توزيعها بشكل أفضل، ويقدر المبلغ بين 16 و20 مليون يورو لكل مشاركة مع زيادات مرتبطة بالأداء المحقق، وأضاف المكافآت الخاصة بكأس العالم للأندية أقل بكثير من التوقعات الأولية، لكنها تظل ذات أهمية كبيرة لنادي بورتو، خاصة في ظل غيابنا عن دوري أبطال أوروبا هذا العام.

وكانت تقارير صحفية أمريكية قد ذكرت أن المكافآت في كأس العالم للأندية 2025 ستصل إلى 50 مليون يورو لكل فريق مشارك في البطولة، وأوضح بواش لكن أود أن أؤكد لكم بصراحة، أننا في غاية السعادة للتواجد في هذه المسابقة ونعبر عن فخرنا بذلك، ولقد توجنا بلقب الإنتركونتيننتال مرتين ونسعى للتواجد في هذه البطولة لتكريم تلك الإنجازات، وسيبدأ فريق بورتو مشواره في البطولة بمواجهة بالميراس البرازيلي،

مواجهة النادي الأهلي