الرياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، إقامة العديد من المباريات المثيرة في دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2024-2025.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

  • الخليج × الاتفاق: الساعة 2:55 ظهرًا على قناة SSC 2
  • الهلال × الرائد: الساعة 4:40 مساءً على قناة SSC 1
  • التعاون × : الساعة 7:00 مساءً على قناة SSC 1

تردد قنوات بين سبورت

  • التردد هو 11013.
  •  أما بالنسبة لاتجاه الاستقطاب فيكون أفقي. 
  • بالنسبة لمعدل الترميز فهو 27500.
  •  معامل تصحيح الخطأ هو 3/2.
  •  بينما جودة البث تكون HD.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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