نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، إقامة العديد من المباريات المثيرة في دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2024-2025. مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة الخليج × الاتفاق: الساعة 2:55 ظهرًا على قناة SSC 2

الهلال × الرائد: الساعة 4:40 مساءً على قناة SSC 1

التعاون × الأهلي: الساعة 7:00 مساءً على قناة SSC 1 تردد قنوات بين سبورت التردد هو 11013.

أما بالنسبة لاتجاه الاستقطاب فيكون أفقي.

بالنسبة لمعدل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 3/2.

بينما جودة البث تكون HD.