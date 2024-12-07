صلاح يقود الهجوم.. تشكيل ليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الهولندي أرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة إيفرتون، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة إيفرتون ضد ليفربول

ينزل الريدز متصدر الدوري الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على إيفرتون، اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024 على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ15 من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون

حراسة المرمي: كايمهين كيليهر

خط الدفاع: كونر برادلي، إبراهيما كوناتيه، فيرجيل فان دايك، كوستاس تسيميكاس

خط الوسط: ريان جرافنبرخ، أليكسيس ماك أليستر، كورتس جونز

خط الهجوم: لويس دياز، داروين نوينز، محمد صلاح

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الـ15 في برصيد 14 نقطة.

وتنقل مباراة إيفرتون وليفربول عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

