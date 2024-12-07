الرياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، إقامة العديد من المباريات المثيرة في الدوري الفرنسي لموسم 2024-2025.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

  • موناكو × تولوز: الساعة 6:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 4
  • نيس × لوهافر: الساعة 8:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 2
  • أنجيه × ليون: الساعة 10:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

تردد قناة بين سبورت

  • التردد هو 11013.
  •  أما بالنسبة لاتجاه الاستقطاب فيكون أفقي. 
  • بالنسبة لمعدل الترميز فهو 27500.
  •  معامل تصحيح الخطأ هو 3/2.
  •  بينما جودة البث تكون HD.
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا