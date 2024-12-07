نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، إقامة العديد من المباريات المثيرة في الدوري الفرنسي لموسم 2024-2025.
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
- موناكو × تولوز: الساعة 6:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 4
- نيس × لوهافر: الساعة 8:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 2
- أنجيه × ليون: الساعة 10:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 4
تردد قناة بين سبورت
- التردد هو 11013.
- أما بالنسبة لاتجاه الاستقطاب فيكون أفقي.
- بالنسبة لمعدل الترميز فهو 27500.
- معامل تصحيح الخطأ هو 3/2.
- بينما جودة البث تكون HD.