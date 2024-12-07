أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، إقامة العديد من المباريات المثيرة في الدوري الفرنسي لموسم 2024-2025.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012