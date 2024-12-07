نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، إقامة العديد من المباريات المثيرة في الدوري الألماني الممتاز لموسم 2024-2025. مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة آينتراخت فرانكفورت × أوجسبورج: الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 3

بوخوم × فيردر بريمن: الساعة 4:30 عصرًا

هولشتاين كيل × لايبزيج: الساعة 4:30 عصرًا بايرن ميونخ × هايدنهايم: الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 5

باير ليفركوزن × سانت باولي: الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 2

بوروسيا مونشنجلادباخ × بوروسيا دورتموند: الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5