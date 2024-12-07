الرياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، إقامة العديد من المباريات المثيرة في الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

  • لاس بالماس × بلد الوليد: الساعة 3:00 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3
  • ريال بيتيس × برشلونة: الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
  • فالنسيا × رايو فاليكانو: الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
  • جيرونا × ريال مدريد: الساعة 10:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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