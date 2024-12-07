نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، إقامة العديد من المباريات المثيرة في الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
- لاس بالماس × بلد الوليد: الساعة 3:00 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3
- ريال بيتيس × برشلونة: الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
- فالنسيا × رايو فاليكانو: الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
- جيرونا × ريال مدريد: الساعة 10:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 1