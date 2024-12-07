الرياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، إقامة العديد من المباريات المثيرة  في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

  • إيفرتون × ليفربول: الساعة 2:30 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 1
  • أستون فيلا × ساوثهامتون: الساعة 5:00 مساءً على قناة beIN Sports XTRA 1
  • برينتفورد × نيوكاسل يونايتد: الساعة 5:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 2
  • كريستال بالاس × مانشستر سيتي: الساعة 5:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
  • مانشستر يونايتد × نوتينجهام فورست: الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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