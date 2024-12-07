الرياضة

موعد مباريات اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، إقامة العديد من المباريات المثيرة في مختلف المسابقات في دوري أبطال إفريقيا، أبرزها مباراة أورلاندو بيراتس ضد ، بالإضافة إلى مواجهات قوية للأندية العربية.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة:

  • أورلاندو بيراتس × الأهلي: الساعة 3:00 عصرًا على قناة beIN Sports HD 6
  • مانيما أنيون × الرجاء: الساعة 3:00 عصرًا على قناة beIN Sports HD 7
  • إستاد أبيدجان × شباب بلوزداد: الساعة 6:00 مساءً
  • الجيش الملكي × صن داونز: الساعة 9:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 6
  • مولودية الجزائر × يانج أفريكانز: الساعة 9:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 7
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مريم الجابري

مريم الجابري

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