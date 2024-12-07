نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستقبل فريق الهلال نظيره الرائد مساء اليوم السبت على ملعب المملكة أرينا في مباراة نارية وحماسية تجمع الفريقين في الدوري السعودي.

يتطلع جمهور الهلال، وبالأخص عشاق الزعيم، إلى متابعة المباراة المنتظرة بين الهلال والرائد، مع معرفة القنوات الناقلة وتشكيل الفريق المتوقع.

موعد المباراة

تُقام المباراة في تمام الساعة 4:40 مساءً بتوقيت القاهرة، و5:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب المملكة أرينا.

القنوات الناقلة

ستُذاع المباراة عبر قناتي SSC SPORTS 1 HD وSSC SPORTS 5 HD.

المعلقون

سيتولى المعلق عبدالله الحربي التعليق على المباراة عبر قناة SSC SPORTS 1 HD، بينما سيكون المعلق حاتم بطيشة مسؤولًا عن التعليق عبر قناة SSC SPORTS 5 HD.