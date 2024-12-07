الرياضة

رونالدو يعلق على عدم فوز فينيسيوس بالكرة الذهبية

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أحمد جودة - القاهرة - قال الأسطورة البرازيلية رونالدو، أن مواطنه فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد كان يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب لعام 2024.

فاز الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي، بجائزة الكرة الذهبية بالرغم من أن فينيسيوس كان هو الاسم المرشح الأقوى لهذه الجائزة.

رونالدو: فينيسيوس استحق الكرة الذهبية

صرح رونالدو في حديث إعلامي له: "فينيسيوس كان أكثر حسمًا خلال الموسم الماضي واستحق الفوز بالكرة الذهبية".

وبسؤاله عن رسالته إلى فلورنتينو بيرزي رئيس ريال مدريد في التوقيت الذي يمر به الملكي بنتائج متذبذبة، قال: "بيريز؟ ماذا سأقول له إذا كان هو الفائز الحقيقي بجائزة الكرة الذهبية، وهو بمثابة الأب بالنسبة لي، ولقد علمني الكثير وأعطاني كل شيء في عالم كرة القدم".

 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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