نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يعلق على عدم فوز فينيسيوس بالكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الأسطورة البرازيلية رونالدو، أن مواطنه فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد كان يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب لعام 2024.

فاز الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي، بجائزة الكرة الذهبية بالرغم من أن فينيسيوس كان هو الاسم المرشح الأقوى لهذه الجائزة.

رونالدو: فينيسيوس استحق الكرة الذهبية

صرح رونالدو في حديث إعلامي له: "فينيسيوس كان أكثر حسمًا خلال الموسم الماضي واستحق الفوز بالكرة الذهبية".

وبسؤاله عن رسالته إلى فلورنتينو بيرزي رئيس ريال مدريد في التوقيت الذي يمر به الملكي بنتائج متذبذبة، قال: "بيريز؟ ماذا سأقول له إذا كان هو الفائز الحقيقي بجائزة الكرة الذهبية، وهو بمثابة الأب بالنسبة لي، ولقد علمني الكثير وأعطاني كل شيء في عالم كرة القدم".