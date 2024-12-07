نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستقبل يوفنتوس نظيره بولونيا مساء اليوم السبت، الموافق 7 ديسمبر 2024، على ملعب "أليانز ستاديوم" في إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإيطالي.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، جنوب إفريقيا، السودان وليبيا، وفي الساعة 8:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، البحرين وقطر، وفي الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان والأردن.

القنوات الناقلة

تُبث المباراة عبر مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري للبطولات الإيطالية. سيتم عرض اللقاء على شاشة قناة "AD Sports HD 1".

معلق المباراة

سيقوم المعلق الرياضي أحمد الحامد بالتعليق على أحداث مباراة يوفنتوس ضد بولونيا في الدوري الإيطالي.