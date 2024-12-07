نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتطلع عشاق كرة القدم إلى معلق مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستضيف فريق كريستال بالاس نظيره مانشستر سيتي على ملعب "سيلهورست بارك" في لندن، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من موسم 2024-2025.

موعد المباراة

تُقام المباراة اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

معلق المباراة والقنوات الناقلة

سيتم بث المباراة مباشرة عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الحصري للدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يمكن متابعة المباراة عبر قناة BeIN Sports 1 على تردد 11013 على القمر الصناعي نايل سات، حيث سيكون المعلق الرياضي عامر الخوذيري مسؤولًا عن التعليق على المباراة.