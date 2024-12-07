نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم معلق مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره نوتنجهام فورست على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الموسم الجاري. وتعد المباراة فرصة للفريقين لتعزيز مراكزهما في جدول ترتيب الدوري.

موعد المباراة

تُقام المباراة اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

معلق المباراة والقنوات الناقلة

يمكن لعشاق الكرة الإنجليزية متابعة المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ستُبث المباراة على قناة beIN Sports HD1، ويعلق على أحداث المباراة المعلق الرياضي علي محمد علي.