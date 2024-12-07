نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة جيرونا ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق كرة القدم عن معلق مباراة جيرونا ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لهذه المواجهة المهمة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من موسم 2024-2025.

يسعى ريال مدريد للعودة إلى الانتصارات بعد الخسارة الأخيرة أمام أتلتيك بيلباو، بينما يأمل جيرونا في تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه.

موعد المباراة

تُقام المباراة اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، على ملعب مونتليفي، حيث ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر، 11:00 مساءً بتوقيت السعودية، و12:00 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

معلق المباراة والقنوات الناقلة

سيتم بث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط. يمكن متابعة المباراة على قناة beIN Sports HD1، حيث سيكون المعلق عصام الشوالي مسؤولًا عن التعليق على أحداث المباراة.