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أحمد جودة - القاهرة -

قال المدير الفني لفريق تشيلسي، الإيطالي إنزو ماريسكا، إن اتباع أسلوب "الحب القاسي" هو الأمثل من أجل الخروج بنتائج جيدة مع اللاعبين، في الوقت الذي دافع فيه عن لاعبه نوني مادويكي.

ما سبب استبعاد مادويكي من تشكيل تشيلسي أمام أستون فيلا؟

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن جناح المنتخب الإنجليزي تواجد في التشكيل الأساسي للفريق في مباراة أول أمس الأربعاء، والتي حقق فيها تشيلسي فوزًا كبيرًا على ساوثهامبتون 5-1، حيث سجل مادويكي الهدف الثالث ليصعد فريقه إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي.



وبعد المباراة التي أقيمت في ملعب "سانت ماري" قال ماريسك إنه لم يحب الطريقة التي تدرب بها مادويكي قبل لقاء الفريق مع أستون فيلا الاسبوع الماضي والتي فاز بها الفريق، ليضعه المدرب الإيطالي على مقاعد البدلاء لدى فوز فريقه 3-0 في "ستامفورد بريدج".

وقال ماريسكا قبل مواجهة توتنهام بعد غد الأحد: "لقد قلت ذلك لأنني أريد الأفضل لنوني وربما تكون الطريقة المثلى لإخراج أفضل ما لديه طوال الوقت".

وأضاف: "لا أحاول أن أكون صديقًا للاعبين لكن أفضل أن أكون قريبًا منهم، في بعض الأحيان حتى إذا أردت أن تكون صديقًا، فإن بعض الأشياء حينما تقولها قد تجعلهم غير سعداء، لكنه بحاجة لأن يعلم أن ما تقوله سببه أنك تهتم به".

وأضاف: "السبب الوحيد الذي ذكرته عن نوني هو أنني أريد الأفضل له".

وانضم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى تشيلسي قادمًا من أيندهوفن الهولندي في يناير (كانون الثاني) 2023، وقدم أداءً مميزًا هذا الموسم.

بتسجيله 5 أهداف حتى الآن، عادل حصيلته من الأهداف في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ليقدم نفسه كخيار أساسي للمدرب ماريسكا في مركز الجناح الأيمن رغم المنافسة الشرسة.