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أحمد جودة - القاهرة -

سقط مايوركا في فخ الهزيمة أمام سلتا فيجو بثنائية نظيفة، اليوم الجمعة، في إطار الجولة ال16 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (الليجا).

مايوركا يسقط في فخ سلتا فيجو

سجل هدفي سلتا فيجو هوجو ألباريز في الدقيقة (32) ولاجو أسباس في الدقيقة (82) على ملعب بالايدوس.

وارتفع رصيد سلتا فيجو إلى 21 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد مايوركا عند 24 نقطة في المركز السادس.

ويتصدر برشلونة البطولة برصيد 37 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد في المركز الثاني.

