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أحمد جودة - القاهرة -

عادل سبورتينج براجا مع ضيفه إشتوريل 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري البرتغالي.

إشتوريل ينتزع نقطة غالية من سبورتينج براجا

وسجل هدفا سبورتينج براجا بروما في الدقيقتين 16 و56، من ركلة جزاء.

فيما سجل هدفي إشتوريل أليخاندرو ماركيس في الدقيقة 68 من ركلة جزاء وجونكلاو كوستا في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

ورفع براجا رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع، كما رفع إشتوريل رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر