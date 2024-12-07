نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مورينيو يهاجم غوارديولا: فزت بألقابي بـ "نزاهة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يرى جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة التركي، أنه فاز مع تشيلسي بألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز "بنزاهة"، ردًا على تعليقات بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الذي قال إنه حقق ستة ألقاب في الدوري مقابل ثلاثة ألقاب للبرتغالي.

ولوَّح غوارديولا، بستة أصابع لجماهير ليفربول، في إشارة إلى عدد ألقاب الدوري التي فاز بها ردًا على هتافات "ستتم إقالتك في الصباح" حين خسر فريقه 2-صفر يوم الأحد.

وسبق لمورينيو أن فعل الأمر نفسه أثناء تدريب مانشستر يونايتد، مشيرًا بثلاثة أصابع لجماهير الفرق المنافسة، قبل أن تتم إقالته في ديسمبر 2018 بعد الخسارة أمام ليفربول.

وسُئل غوارديولا في مؤتمر صحافي عما إذا كان من الممكن أن يواجه مصيرًا مماثلًا لمورينيو، وأجاب: أتمنى ألا يكون الأمر كذلك بالنسبة لي، هو فاز بثلاثة ألقاب، وأنا فزت بستة ألقاب، لكننا متشابهان في هذا الأمر.

ورد مورينيو على المدرب الإسباني في تصريحات نقلتها صحيفة "حريت" التركية عن مورينيو قوله، الجمعة، قبل مباراة فريقه فنربخشة أمام بشكتاش: غوارديولا قال شيئًا عني، لقد فاز بستة ألقاب وفزت بثلاثة، لكنني فزت بشكل عادل ونزيه. إذا خسرت، أود أن أهنئ منافسي لأنه كان أفضل مني.