أكاديمية مجان للتايكواندو تشارك فـي بطولة الجائزة الكبرى بالصين

كتبت ـ ليلى الرجيبية:

تشارك أكاديمية مجان للتايكواندو في بطولة الجائزة الكبرى والتي تقام في جمهورية الصين الشَّعبية في مدينة ويشي حيث تنطلق من 7 وحتى ٨ من ديسمبر الجاري. وتعَد أكاديمية مجان أول أكاديمية عمانية تشارك في البطولة. وتأتي هذه المشاركة بعد التصنيف الذي حصلت عليه الأكاديمية ضمن أفضل الأندية العربية المنافسة في البطولات، حيث شاركت في بطولات عدة مثلت فيها سلطنة عمان في مختلف الدول واستطاعت أن تحصد أكبر عدد من الميدالية الدولية والمحلية.

ويترأس الوفد المشارك توفيق البلوشي وبقيادة مدرب المنتخب الوطني عادل الوهيبي وبمشاركة اللاعب علي بن صالح الهاشمي بوزن ٨٠ كيلوجرامًا والحائزة على الميداليات الدولية السابقة في البطولات الدولية والمحلية واللاعب عمار حمدان الحبسي في وزن ٦٨. وسيشارك في هذه البطولة أفضل لاعبي العالم، والذين تم تتويجهم في اولمبياد ٢٠٢٤ الماضي ومنهم زيد كريم لاعب منتخب الأردن المتوج بالفضية ومحمد الجندوبي التونسي، والذي أحرز الميدالية الفضية في أولمبياد ٢٠٢٤. كما تم حصر عدد من اللاعبين المشاركين إلى ما فوق ٦٠٠ لاعب من دول مختلفة في مختلف الأوزان.

وقال رئيس الأكاديمية توفيق البلوشي بأن أكاديمية مجان تمشي على خطى واضحة وثابتة في تحقيق الأهداف المرجوة في المشاركات وكسب الخبرات وجمع النقاط المطلوبة للمشاركين وبكل فخر، ونقول اليوم نحن أول أكاديمية عُمانية في بطولة الجائزة الكبرى والتي تعَد إنجازًا بحق ذاته بوجودنا مع أفضل لاعبي العالم.

وقال مدرب المنتخب عادل الوهيبي: إنه لفخر للأكاديمية وسلطنة عمان أن تكون الأكاديمية الوحيدة التي تمثل سلطنة عُمان في هذه البطولة، ونحن في أتم الاستعداد لخوض تجربة بطولة الجائزة الكبرى وعلى ثقة بلاعبي سلطنة عُمان ونحن قادرين على صنع التاريخ في هذه البطولة. كما أثنى رئيس اللجنة العُمانية للتايكواندو العميد المتقاعد عبدالملك المزروعي على مشاركة لاعبي الأكاديمية في مثل هذه البطولة المتميزة قبل نهاية العام، كما أنه لفخر لنا أن نرى سلطنة عُمان تشارك في مثل هذه البطولات؛ متمنين لجميع المشاركين الإنجاز والتميز.