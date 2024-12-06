نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول قرار من جوميز بعد وصول الزمالك إلى نيجيريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض اللاعبين لتدريبات خفيفة مساء اليوم الجمعة داخل فندق الإقامة بمدينة أويو النيجيرية، عقب وصول البعثة إلى نيجيريا استعدادًا لمواجهة إنيمبا في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يخوض تدريبات خفيفة

ومن المقرر أن يخوض اللاعبون تدريبات بدنية واستشفائية داخل إحدى الصالات المخصصة بفندق الإقامة في الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت نيجيريا، التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض اللاعبين لتدريبات خفيفة في فندق الإقامة، بسبب رحلة السفر الطويلة من القاهرة إلى نيجيريا والتي استغرقت ما يقرب من 8 ساعات.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري في السادسة مساء يوم الأحد المقبل باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.